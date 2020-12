Liguria, siglato rinnovo del contratto tra sindacati e cooperative alimentari

Liguria. È stato siglato dalle centrali cooperative Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca e Legacoop Agroalimentaree dalle organizzazioni sindacali Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uila – Uil, il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative di trasformazione alimentare.

“Riteniamo che questo rinnovo contrattuale sia un ottimo risultato, in quanto si caratterizza per cogliere le esigenze di questo particolare momento storico legato all’emergenza Covid-19 – commenta Augusto Comes presidente Fedagripesca- Confcooperative Liguria – In particolare per quanto riguarda la disciplina contrattuale sul lavoro agile , in relazione ai nuovi scenari attraverso la formazione, per ciò che riguarda la sostenibilità e l’innovazione tecnologica”.

