Nocciola Day il 12 e 13 dicembre: pranzi a tema negli agriturismi del Tigullio

Tigullio. Sabato 12 e domenica 13 dicembre torna l’appuntamento con il Nocciola Day, un evento promosso a livello nazionale dall’Associazione Città della Nocciola e giunto alla sua nona edizione.

Una manifestazione che quest’anno avrà un significato particolare per via della recentissima nascita della Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio, che figura tra gli organizzatori insieme al Parco dell’Aveto e al Consorzio “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”.

