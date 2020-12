Sampdoria, Yoshida sponsorizza Shinji Kagawa

Genova. Partiamo dal VAR… Apparso l’anno scorso come autentica “scoperta delle Americhe”, sembra quest’anno essere “imbavagliato” dai tanti nuovi protocolli e sui distinguo fra i casi in cui può intervenire… Insomma, si è tornati al “punto a capo” e cioè alla discrezionalità dell’arbitro… e così, casi identici, come quello del mani di Jankto e Bonucci (nella prima giornata di campionato), vengono giudicati in modo opposto, idem per il giudizio di impunibilità del tocco con avambraccio di Gabbia, dopo che la palla ha sfiorato il petto del difensore… Stesso discorso per il gomito di Romagnoli sul volto di Damsgaard in elevazione e tanti altri casi, non necessariamente relativi al Doria.

Sta di fatto che il VAR sembra diventato infallibile solo per stabilire le posizioni di offside… ma anche qui esiste il margine di discrezionalità dell’addetto al VAR, nello stabilire il preciso istante in cui la palla viene calciata da chi fa il passaggio e quindi viene “tracciata” la fatidica linea, che in Tv ci fa vedere un fuorigioco millimetrico, che tale magari non era un millesimo di secondo prima o dopo…

... » Leggi tutto