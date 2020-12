Savona, dalla Lista Civica Caprioglio Sindaco un nuovo albero per le fioriere di piazza Bologna

Savona. Per il quarto anno consecutivo, i consiglieri e gli assessori della Lista Civica Caprioglio Sindaco Alessandro De Lucis, Gian Dogliotti, Alberto Marabotto, Maurizio Scaramuzza, Andrea Sotgiu, Alessandro Venturelli hanno donato al quartiere di Villapiana un albero di Natale, piantumato nelle fioriere di piazza Bologna.

“Le fioriere, collocate di fronte alla chiesa di San Francesco da Paola e rese disponibili dall’amministrazione negli scorsi anni, risultano così ora tutte alberate – dicono consiglieri e assessori – Purtroppo l’emergenza sanitaria non ha consentito particolari eventi, come avvenuto in occasione precedenti, bensì un simbolico addobbo, con tanto di distanziamento e DPI, da parte dei consiglieri Venturelli e De Lucis (nella foto) in rappresentanza dell’intero gruppo consigliare”.

... » Leggi tutto