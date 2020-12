Simone Ferrero di One Genoa commenta il momento dei rossoblù: “Squadra da sei in pagella con la Viola, ma Maran insufficiente”

Simone Ferrero, uno dei conduttori di One Genoa, spazio dedicato al mondo del Grifone dell’emittente New Signal, analizza partendo dall’ultima uscita stagionale, il pareggio con la Fiorentina, il difficile momento degli uomini di Maran.

Una “x” utile per muovere la classifica, che però non può che lasciare l’amaro in bocca visto che il goal è stato messo a segno da Pjaca al minuto 89, vantaggio che i rossoblù non sono riusciti a conservare poiché reso vano o quasi dalla rete allo scadere del lungo recupero siglata da Milenkovic. “Quella di lunedì – commenta Ferrero – è stata una partita stranissima dove si è visto un pessimo livello ambo i lati. Si è accesa solo negli ultimi minuti. Tralasciando il minuto e quaranta in più che è stato concesso, che si può discutere, mi preme sottolineare come questo Genoa non abbia più nulla da dire sotto questa guida e soprattutto sotto questa gestione. La ‘questione Preziosi’ è il vero problema della società, che da anni bazzica nei bassifondi, cosa che per blasone, tifo e storia non merita assolutamente”.

