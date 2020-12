Camporosso, la Polisportiva Vallecrosia Academy dice addio a Mircko Salvaterra: «Ciao amico caro»

Vallecrosia. «Ciao amico caro, sarai sempre per noi e i nostri ragazzi un esempio da seguire per l’amore che hai messo in tutto quello che hai fatto. Grazie!!! E’ stato per noi un privilegio aver fatto parte della tua vita». Con queste parole la Polisportiva Vallecrosia Academy dice addio a Mircko Salvaterra durante il suo funerale che si è tenuto nel pomeriggio al campo Raul Zaccari a Camporosso, luogo a lui caro.

