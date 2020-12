Costi della politica, Sansa: “Toti aumenta di 863mila euro le spese per lo staff”

Genova. “Alla faccia dei tagli ai costi della politica di cui parlano proprio Lega e Fratelli d’Italia. La Giunta Toti si aumenta il budget di 863 mila euro. Per un totale all’anno di 1,36 milioni”. Così Ferruccio Sansa, capogruppo della lista Sansa in Regione Liguria.

“È come il gioco delle tre carte: i soldi ci sono; i soldi non ci sono. Signori fate il vostro gioco. Così sembra governare l’attuale maggioranza in regione Liguria. Come ha ricordato il capogruppo Pd in Regione Luca Garibaldi, i fondi non ci sono mai quando servono per realizzare opere importanti come i parchi naturali, la pulizia dei torrenti e la messa in sicurezza dei fiumi. Non ci sono per comprare tamponi, mascherine e per pagare il personale sanitario.

