Covid, calo dei contagi ma anche dei tamponi. L’appello dei social: “Serve il tracciamento”

Liguria. Dicembre dalla sfumature di giallo per la Liguria, che grazie ai dati confortanti riguardanti i contagi rimane stabilmente nella zona a più basso rischio (almeno per ora). Anche se qualcuno si domanda come mai la quantità di tamponi effettuati si è ridotta.

Il numero di nuovi casi di Covid giornalieri è in calo e anche la percentuale di positivi sui tamponi molecolari effettuati è, seppure con qualche saliscendi, in discesa, stabilmente e ampiamente sotto il tasso del 9%. Calano gli ospedalizzati, si svuotano le terapie intensive, i guariti sono tre volte almeno i nuovi contagiati. Insomma, se non fosse per il numero dei morti, tuttora alto giorno dopo giorno – ma si sapeva che sarebbe andata così – tutto sta procedendo per il meglio.

... » Leggi tutto