“Da Usl ad Asl, com’è cambiata la sanità in Liguria”, incontro in streaming del Pci

Liguria. “Da Usl ad Asl, com’è cambiata la sanità in Liguria” è il titolo dell’incontro online organizzato dal Partito Comunista Italiano.

“L’aziendalizzazione della sanità pubblica, una linea continua dal centro destra al centro sinistra in una logica di profitto a discapito dei servizi e della sicurezza – notano dal Pci – Neppure una pandemia da migliaia di morti frena la corsa al risparmio di risorse per il profitto dei soliti. È necessario rimettere al centro del dibattito politico la nazionalizzazione della sanità, il superamento ed il fallimento della regionalizzazione sanitaria, eliminare i ticket e le esternalizzazioni dei servizi, rendere la sanità accessibile e gratuita per tutti i cittadini, porre fine ad un sistema sanitario di serie A (riservato alle fasce più ricche) e uno di serie B per il resto dei cittadini”.

... » Leggi tutto