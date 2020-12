Dramma a Ventimiglia, uomo trovato morto in frazione Torri

Ventimiglia. Un uomo di 47 anni è stato trovato morto nella propria abitazione in frazione Torri a Ventimiglia. Pare che il quarantasettenne vivesse da solo. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con una ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri e il medico legale, che dovrà stabilire le cause del decesso.

