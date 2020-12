Manifesti anti abortisti, i sindacati al Comune: “Prenda distanze e apra dibattito su prevenzione e diritti”

Genova. Cgil Cisl Uil si dicono “esterrefatte davanti a una comunicazione aggressiva e mendace utilizzata dal movimento Pro vita & Famiglia, per condannare la pillola abortiva RU 486, speculando sul corpo di una giovane donna, una Biancaneve moderna senza vita e discinta, con un messaggio falso e distorto” e chiedono un tavolo di confronto con il Comune di Genova che ieri ha spiegato in una nota che non farà togliere i manifesti per rispettare la libertà di espressione.

“Non è così che si proteggono bambine, donne e adolescenti che hanno diritto di crescere con informazioni corrette – scrivono in una nota congiunta Elena Bruzzese, Paola Bavoso e Sheeba Servetto, segretarie rispettivamente di Camera del lavoro di Genova Cisl e Uil Liguria – consapevoli dei diritti e dei doveri di cui sono portatrici esattamente come il genere maschile”.

... » Leggi tutto