Pd: “La Liguria e il savonese non perdano le risorse europee per la decarbonizzazione”

“La Liguria non si faccia scappare la grande opportunità offerta dal Just Transition Fund e cioè le risorse stanziate dalla Comunità Europea a sostegno dei territori interessati dalle trasformazioni economiche e sociali dovute all’abbandono del carbone. Nella nostra regione sono tre le province sono interessate da questo fenomeno”. A chiederlo è un ordine del giorno presentato dal Gruppo del Pd in Regione Liguria.

Il “Fondo per la transizione giusta”, come riporta il sito dell’Unione europea, è uno strumento a sostegno della “diversificazione economica e della riconversione dei territori interessati”, che favorisce “gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, la ricerca e l’innovazione, il risanamento ambientale, l’energia pulita, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, programmi di assistenza nella ricerca di un impiego e di inserimento attivo di chi è in cerca di occupazione, nonché la trasformazione degli attuali impianti ad alta intensità di CO2, qualora tali investimenti comportino una riduzione sostanziale delle emissioni e la protezione dei posti di lavoro”.

... » Leggi tutto