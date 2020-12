Regione riprogramma 2,2 milioni del Fondo sociale europeo per i lavoratori di turismo e spettacolo

Genova. Dopo un confronto con le segreterie confederali Cgil, Cisl e Uil, gli assessori al Lavoro Gianni Berrino e alla Formazione e Cultura Ilaria Cavo annunciano la riprogrammazione di 2,2 milioni euro di Fondo Sociale Europeo per assicurare un sostegno alle categorie colpite dalle chiusure legate all’emergenza Covid. Nello specifico 1,5 milioni di euro saranno destinati al settore Turismo, per rifinanziare le misure del Patto del Lavoro nel settore Turismo e 700mila euro ai lavoratori del comparto dello Spettacolo.

“Questa riprogrammazione di fondi europei è una promessa mantenuta nei confronti di migliaia di lavoratori del mondo dello spettacolo e del settore del turismo – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – messi in ginocchio a causa prima del lockdown, poi delle chiusure a singhiozzo e oggi dei divieti di mobilità imposti dal governo per le festività. Quando era necessario chiudere per contrastare la pandemia, la Liguria è stata la prima a farlo, anche prima dei dpcm nazionali”.

... » Leggi tutto