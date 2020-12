Sanremo, con il motocarro finisce contro auto parcheggiate: un ferito

Sanremo. Un uomo alla guida di un motocarro Porter ha perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in fase di accertamento, ed è andato a scontrarsi contro alcune auto parcheggiate. E’ successo intorno alle 18,15 in via D’Annunzio, all’altezza del civico 113. L’uomo è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, insieme a vigili del fuoco e agenti della polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

