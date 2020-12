“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”: gli ospiti dell’undicesima puntata

Cairo Montenotte. Lunedì 14 dicembre alle ora 20,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Asd Cairese 1919, torna l’appuntamento con ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?.

Vincere il girone non era sufficiente per andare in Interregionale. La Cairese doveva ancora vedersela con la Lavagnese al termine della stagione 1990/1991. Partita secca. Campo neutro. O tutto o niente. Il 25 maggio 1991 sul terreno del “Mugnaini” di Bogliasco la Cairese infligge tre reti agli avversari senza subirne. Triplice fischio e per i ragazzi di mister Tonelli è tempo di far festa. Tanti ospiti di quella mitica stagione parteciperanno alla puntata numero undici.

