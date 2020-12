Alassio, finanziati i progetti per l’adeguamento antisismico delle scuole di Solva e Moglio

Alassio. Buone notizie per le scuole di Solva e Moglio in terra alassina. I lavori pubblici e l’edilizia scolastica ottengono infatti il 100% dei contributi richiesti per la progettazione dell’adeguamento antisismico delle scuole pubbliche delle frazioni.

“La legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020″ – spiega Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio – disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali”.

