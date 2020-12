Arresti ex Aspi, i giudici: “Bugie su ispezioni e progetto retrofitting di Ponte Morandi”

Genova. Paolo Berti, ex direttore delle operazioni centrali di Aspi, “era consapevole dell’inadeguatezza e pericolosità delle barriere fono assorbenti” ma non intervenne. Lo scrivono i giudici del Riesame nelle motivazioni con cui hanno revocato i domiciliari all’ex dirigente disponendo l’interdizione per un anno. Secondo i giudici, Berti seguì “la linea dell’azienda” ovvero quella del massimo risparmio sulle manutenzioni per distribuire più profitti tra i soci. “Una articolata condotta costellata – scrivono i giudici – di sapienti silenzi e inganni espliciti mantenendo nel tempo la pericolosità della circolazione”. “A lui – proseguono i magistrati – spettava di fermare il ‘treno’”.

La scelta di revocare la misura cautelare sostituendola con quella interdittiva di esercitare per un anno la professione di ingegnere e di ricoprire cariche direttive in aziende pubbliche o private, deriva dal fatto che da settembre 2019 non ricopre più incarichi in società pubbliche e private e che anche comportamenti che possano rientrare nel rischio di inquinamento probatorio risalgono allo stesso periodo.

