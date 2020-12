Coronavirus, al San Martino mortalità dimezzata durante la seconda ondata

Genova. Durante la seconda ondata dell’epidemia da coronavirus che ha colpito anche la nostra città, presso il reparto di malattie infettive del San Martino di Genova la mortalità dei pazienti ricoverati per covid si è praticamente dimezzata. A dirlo Matteo Bassetti, responsabile clinica Malattia infettive dell’ospedale policlinico durante il consueto punto stampa sulla emergenza sanitaria in corso: i dati raccolti in questi mesi dalle dottoresse Dentone e Pontunato, permettono di fare un confronto tra la prima e la seconda ondata, e le differenze sono evidenti

Presi in esame due periodi, dal 24 febbraio al 30 maggio e dal 30 agosto al 30 novembre, che hanno visto “passare” in reparto rispettivamente 285 e 261 pazienti, con un’età media di 68 e 66 anni. Nel primo caso la mortalità registrata è arrivata al 21%, mentre nei tre mesi appena trascorsi si è “fermata” al 10%, con, rispettivamente, 60 decessi contro 27.

