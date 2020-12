Istat, nel terzo trimestre 2020 in Liguria 11mila posti di lavoro in meno rispetto al 2019

Liguria. Un calo di 11mila posti di lavoro nel terzo trimestre 2020 in Liguria rispetto allo stesso periodo del 2019. Emerge dai dati pubblicati oggi dall’Istat sull’occupazione nella nostra regione. Attualmente gli occupati tra dipendenti e indipendenti sono 618mila, mentre nel terzo trimestre 2019 erano 629mila.

Chi ha pagato il conto più salato sono i lavoratori dipendenti, ovviamente quelli i cui contratti erano in scadenza e non sono stati rinnovati: in un anno sono passati da 465mila a 445mila, mentre gli indipendenti sono cresciuti da 164mila a 173mila.

