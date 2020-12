Marina di Alassio titolata ad avere l’estensione delle concessioni: firmata proroga fino al 2033

Alassio. Firmata questa mattina l’estensione fino al 31 dicembre 2033 della concessione alla Marina di Alassio dopo aver ottenuto il permesso dall’Ufficio Tecnico Comunale con l’aiuto del parere legale dello studio Giurdanella and Partners, esperti in diritto amministrativo, che hanno dimostrato come la Marina di Alassio sia titolata ad avere l’estensione delle concessioni e, tra l’altro, non possono essere messe a bando le concessioni esistenti.

“Siamo finalmente giunti alla conclusione di una questione che sembrava insormontabile. Stamani dunque la firma e la gioia di vedere sbloccata la situazione fermo restando l’obbligo di regolarizzare la compagine societaria secondo quanto previsto dalla Legge Madia, ma con tempi adeguati per il rispetto dei parametri e per la tutela del Circolo Nautico al Mare di Alassio. Da oggi la Marina di Alassio avrà un strumento in più per costituire il motore di un processo di promozione turistica e sportiva in sinergia con tutta la città”, dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

