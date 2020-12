Punto nascite Santa Corona, l’appello di Banca Etica alla Regione: “Riapertura immediata”

Pietra Ligure. “Diritti dei cittadini calpestati, la giunta regionale riveda le decisioni prese e restituisca immediatamente il punto nascite presso il nosocomio che deve continuare a vantare la qualifica di DEA di secondo livello”. Questa la richiesta del Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica che si schiera in difesa del punto nascite dell’ospedale Santa Corona dopo la chiusura a novembre.

“Noi rappresentanti dei soci non possiamo tirarci indietro. Con la scelta di investire in Banca Etica abbiamo deciso, in quanto soci e in quanto correntisti, di fare germogliare i nostri risparmi e di accrescere il bene comune. Per questo, ci sentiamo in prima persona spogliati di diritti che, anche noi nel nostro piccolo, vogliamo difendere quotidianamente” spiega Stefano De Palo, coordinatore del gruppo.

