Toti contro Morra: “Dopo l’insulto alla memoria di Jole Santelli, ora attacca la Liguria”

Liguria. “L’ultima volta che Nicola Morra si è occupato di un presidente di Regione lo aveva fatto per insultare la memoria di Jole Santelli, offendendo in un colpo solo anche tutti i calabresi e i malati oncologici. Non solo non si è mai dimesso per aver proferito quelle squallide parole, né ha mai chiesto scusa, ma oggi dal suo pulpito torna a concionare di Regioni, attaccando la Liguria”.

A dirlo è il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che si rivolge duro a Nicola Morra, dopo le dichiarazioni pronunciate dal pentastellato sullo staff della giunta ligure: “Probabilmente siamo ingenui noi a pensare che il presidente della Commissione Antimafia abbia problemi piuttosto seri di cui occuparsi e non abbia quindi tempo per stare dietro e rinfocolare le sterili polemiche quotidiane lanciate dall’opposizione. Dovrebbe essere così, ma non lo è da quando a ricoprire quel ruolo c’è appunto Morra, uno dei tanti fortunati vincitori del ‘gratta e vinci elettorale’ messo in piedi dal Movimento 5 Stelle” commenta Toti.

