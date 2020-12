Boissano, sequestrati 80kg di verde ornamentale tagliato senza autorizzazione

Boissano. Sotto Natale si sa, le tradizioni vanno rispettate. Vischio, muschio, agrifoglio e tante altre essenze del sottobosco vengono fortemente richieste dai consumatori per realizzare addobbi natalizi. La forte richiesta porta dunque alcune persone ad improvvisarsi commercianti di verde ornamentale, complice anche un periodo non proprio florido per il lavoro.

E’ ciò che è successo il 09/12/2020 a Boissano dove due soggetti albanesi Z.V. e Z.K., provenienti da Arma di Taggia (IM), hanno tagliato ed asportato illecitamente circa 80 kg di Erica arborea L. I due soggetti hanno raccolto gli arbusti in località San Pietrino, sito ricadente all’interno della Zona Speciale di Conservazione Monte Ravinet – Rocca Barbena, raggiungibile da Boissano dal sentiero storico che parte da Via San Paolo. Zona dalle peculiari caratteristiche, ma al contempo fragile.

... » Leggi tutto