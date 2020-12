La “spesa sospesa” diventa contadina con Campagna Amica di Coldiretti

Genova. Sono già oltre 17mila i kg di pasta che in queste ore stanno raggiungendo, in tutte e quattro le province liguri, le parrocchie, associazioni di volontariato e beneficienza, centri di accoglienza, comunità di alloggio, associazioni no profit, protezione civile, grazie all’impegno degli agricoltori di Campagna Amica, mentre sui mercati è iniziata la raccolta di frutta, verdura, formaggi, salumi, conserve di pomodoro, vino e olio di alta qualità e a chilometri zero che andranno, anche essi, in dono ai più bisognosi nell’ambito dell’iniziativa la “spesa sospesa”.

E’ quanto afferma Coldiretti Liguria in occasione della prima giornata della “Spesa sospesa del contadino”, l’iniziativa di solidarietà promossa dagli agricoltori nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi in tutta Italia per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno, dal momento che, a livello italiano, saranno oltre 4 milioni i bisognosi che nelle feste di Natale saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo, nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid.

