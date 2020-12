“Nicciu du Briccu du Bruxin”: a Varazze primo sopralluogo per il recupero dell’edicola votiva

Varazze. Primo sopralluogo da parte di Henry De Santis, ispettore onorario per la Tutela dei Beni Archeologici del Ministero insieme agli Amici del Museo dell’Alpicella per capire come intervenire nel ripristino del “Nicciu du Briccu du Bruxin” edicola votiva crollata giorni fa, probabilmente a causa delle abbondanti precipitazioni, e ridotta oggi ad un insieme di pietre cemento e fango.

Un colpo al cuore dei varazzini che, da sempre, percorrendo il sentiero nei boschi per raggiungere il monte Beigua, la vedevano sbucare tra la folta vegetazione: quell’edicola votiva, quel simbolo antico che inglobava al suo interno un menhir e che rappresentava una tappa fissa.

Proprio per questa importanza storica e affettiva il Comune non ha perso tempo e, a meno di una settimana dalla scoperta, oggi il primo sopralluogo per capire e per tentare la sua ricostruzione.

