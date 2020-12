Omicidi sotto l’albero. I peggiori crimini avvenuti a Natale

I giorni delle festività natalizie sono quelli in cui tradizionalmente ci si riunisce in famiglia, si ritrovano le persone care e, quasi automaticamente, si fa il bilancio degli affetti e delle lacune della propria vita. Per alcuni individui, però, può essere il momento peggiore. Quello, per esempio, in cui portare a termine il proprio distruttivo piano omicida, perché la solennità di quella data lo renda memorabile. Per questo, tra gli altri, il giorno di Natale è quello che annovera tra i più inquietanti delitti a sfondo familiare della storia del crimine.

Eccone alcuni.

LA STRAGE DI COVINA

Ci troviamo a Covina, nella periferia di Los Angeles, in una bella villa. È il 24 dicembre 2008. Durante una festa di Natale, una famiglia sta brindando serena. Fino a quando dalla porta non entra un uomo vestito da Babbo Natale. Che in mano, però, non tiene il classico sacco pieno di regali, bensì un lanciafiamme ed una pistola semiautomatica 9 millimetri. L’uomo in questione si chiama Bruce Jeffrey Pardo. Appena entrato nella villa, l’uomo spara immediatamente alla nipotina di otto anni, corsagli incontro per salutarlo, ferendola in volto. La bimba sarà l’unica presente in casa a salvarsi. In seguito al panico seminato, comincia a sparare all’impazzata contro gli altri partecipanti, che nel frattempo si danno alla fuga. L’obiettivo di Pardo è Silvya, la ex moglie, dalla quale aveva ottenuto il divorzio pochi giorni prima, alcuni mesi dopo essere stato licenziato da un’azienda dove lavorava come ingegnere elettrico. L’uomo, dopo aver ucciso otto persone, tra cui gli ex suoceri e l’ex moglie, e dopo aver dato fuoco alla casa, si rimette in macchina: aveva pianificato di fuggire, ma sulle braccia è pervaso di ustioni di terzo grado e questo probabilmente lo costringe a cambiare piani. L’indomani Bruce Jeffrey Pardo sparerà anche a sé stesso, togliendosi la vita.

