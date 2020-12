Polizia locale di Bergeggi, servizio ridotto. L’amministrazione: “Risorse insufficienti”

Bergeggi. A seguito di quanto apparso recentemente su alcuni organi di stampa l’amministratore di Bergeggi tiene a precisare alcuni aspetti riguardanti il tema della Polizia municipale e della sospensione temporanea del turno pomeridiano.

“A tal proposito – spiegano in una nota dal Comune – si evidenzia che non vi è alcuna intenzione di depotenziare un servizio essenziale e un presidio territoriale come la Polizia locale. Purtroppo una serie di norme nazionali che regolano il funzionamento degli enti locali, non ultima la norma introdotta dall’allora Ministro Salvini riguardante il riconoscimento di un’indennità oraria agli agenti che svolgono attività esterna senza però provvedere alla copertura finanziaria della stessa, creano non pochi problemi organizzativi”.

