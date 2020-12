Sanremo. Dal mese di aprile, da quando l’associazione Civiltà Liberale propose al Comune di Sanremo di applicare la legge “anti-spreco” (legge 166/2016), il presidente del sodalizio, Alessandro Condò, non ha ancora ricevuto una risposta. Per questo il gruppo torna a chiedere, con insistenza, l’attivazione dell’iter burocratico per l’operatività del progetto.

... » Leggi tutto