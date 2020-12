Savona, al via la spesa sospesa contadina. Coldiretti: “Dalla campagna un sostegno a chi è in difficoltà”

Liguria. Sono oltre 2mila i kg di pasta che hanno già raggiunto l’associazione Promozione Sociale Civico 41 savonese, grazie all’impegno degli agricoltori di Campagna Amica, mentre settimana prossima partirà anche sui mercati provinciali la raccolta di frutta, verdura, formaggi, salumi, conserve di pomodoro, vino e olio di alta qualità e a chilometri zero che andranno, anche essi, in dono ai più bisognosi nell’ambito dell’iniziativa la “spesa sospesa”, l’iniziativa di solidarietà promossa in tutta Italia per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno.

In Liguria le persone in difficoltà, ad inizio pandemia, avevano raggiunto il preoccupante numero di 66.580 (2% della popolazione ligure) ma purtroppo la seconda ondata e tutte le misure atte ad arginare il contagio, stanno facendo aumentare le problematiche per le imprese e le famiglie.

