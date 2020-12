Sviluppo economico, dalla Regione altri 1,2 mln di euro per i bandi Covid

Regione. La giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha integrato con ulteriori 1,2 milioni la dotazione dei bandi Covid-19, dedicati alla digitalizzazione e all’adeguamento produttivo delle attività economiche.

“Un ulteriore sforzo dell’amministrazione regionale per accogliere tutte le richieste del territorio – spiega l’assessore Benveduti – Con queste nuove economie riusciremo a trovare la copertura finanziaria per tutte le micro e piccole imprese, che hanno richiesto i contributi a fondo perduto per implementare le proprie dotazioni digitali e adeguare il proprio spazio-lavoro alle norme di sicurezza anti-Covid”.

