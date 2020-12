Ventimiglia, giovani si perdono sul Monte Caggio. Mobilitazione di soccorsi

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio per quattro giovani escursionisti che hanno raggiunto il Monte Caggio, nell’entroterra intemelio, ma non riescono più a trovare la strada del ritorno. Vistosi persi in un momento in cui la luce comincia a scarseggiare, gli escursionisti hanno allertato il 112. A recuperarli sono andati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che cercheranno di portarli in salvo prima che cali la notte.

