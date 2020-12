Villa romana a Bussana, in un evento digitale illustrati i risultati degli scavi

Sanremo. La villa romana di Bussana, lungo il litorale di Sanremo, è uno dei siti archeologici più noti, ma normalmente chiusi al pubblico che il MiBACT mette a disposizione in questo evento digitale con l’illustrazione dei risultati degli scavi e delle principali strutture ancora visibili, in un racconto a più voci che permetterà di ascoltare molte curiosità su Sanremo in epoca romana e sulle indagini archeologiche.

