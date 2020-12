Asl 3, l’accusa del sindacato Fials: “Borse di studio per mascherare lavoratori precari e sottopagati”

Genova. L’Asl 3 genovese ha pubblicando un bando per l’assegnazione di una borsa di studio di 24 mesi riservata a laureati in giurisprudenza, economia, scienze politiche e simili per un incarico di tipo amministrativo. E il sindacato Fials lancia l’accusa: si tratta di uno dei tanti “posti di lavoro precari e sottopagati mascherati da borse di studio“.

Fials considera anzitutto “discutibile” la scelta aziendale “anche in considerazione dell’attuale situazione emergenziale: c’è davvero bisogno esperti esterni per questo genere di attività? E’ stata davvero esaminata la possibilità di reperire risorse interne?”. E ribadisce “che occorre assumere a tempo indeterminato con contratti nazionali pubblici invece di assumere ancora con le cosiddette borse di studio”.

