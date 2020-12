Bardineto, cinquantotto ospiti positivi nella Residenza protetta Villa degli Abeti

Bardineto. Cinquantotto ospiti della residenza protetta Villa degli Abeti di Bardineto positivi al Covid. Nella struttura autorizzata per sessantotto posti letto dell’alta Val Bormida, nella giornata del 12 dicembre, è stata riscontrata la presenza del virus sulla stragrande maggioranza dei test eseguiti agli ospiti, nonché ad undici operatori.

Secondo le informazioni di ASL 2, in contatto con la struttura, le condizioni delle persone positive sono stabili, stazionarie e nessuno presenta sintomi gravi.

Per domani è previsto l’accesso di medici della Struttura complessa assistenza anziani e disabili per la valutazione degli ospiti e delle loro autonomie e per decidere sull’eventuale trasferimento nelle strutture residenziali dedicate al Covid 19 dell’ASL 2 e della protezione civile; avrà luogo inoltre un sopralluogo da parte di infermieri di comunità del distretto delle Bormide per la valutazione delle necessità del comparto assistenziale.

