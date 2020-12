Ecco il macchinario che “uccide” il coronavirus, tra gli inventori anche aziende liguri

Genova. Un macchinario a raggi ultravioletti in grado di uccidere il coronavirus e sanificare profondamente l’aria e le superfici. Non solo esiste veramente, non solo si sarebbe dimostrato efficace in uno studio condotto dall’università di Milano, ma tra le aziende che lo hanno messo a punto ci sono anche alcuni imprenditori liguri.

Si tratta del Socotec Air System Sterilboost, un apparecchio distribuito da Socotec Italia (società d’ingegneria leader nel settore del Testing, Inspection e Certification) e inventata da un gruppo di imprenditori di Liguria e Lombardia. Lo strumento è in grado di sanificare superfici e grandi volumi di aria in ambienti affollati in tempo reale. Dai test un eseguiti dal laboratorio Socotec lo SteriBoost si è dimostrato “in grado di abbattere in poco tempo tutte le cariche batteriche presenti negli ambienti anche in presenza di persone”.

