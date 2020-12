Entella, Vincenzo Vivarini: “Sono molto amareggiato, abbiamo fatto un gran primo tempo”

Chiavari. L’Empoli, certamente una delle principali candidate al salto di categoria, non è riuscita a prendere le misure all’Entella nel corso dei primi quarantacinque minuti, rischiando in almeno tre occasioni di capitolare e subendo la rete dei chiavaresi nel recupero. Una prima frazione in cui si è rivista la buona prova dei biancocelesti del primo tempo contro la Spal, con il rientro positivo di Costa e Chiosa, nonostante l’ennesima tegola sul capo di Morosini uscito a metà della prima frazione. Ma non è durata: nella ripresa i toscani hanno ribaltato il risultato, imponendosi per 2 a 5.

Vincenzo Vivarini commenta così l’incontro: “Sono molto molto amareggiato, perché chiaramente la squadra ha fatto un gran primo tempo, ma anche dieci minuti all’inizio del secondo tempo dove potevamo fare gol con Toscano e con Schenetti, quindi non abbiamo sofferto assolutamente l’Empoli nel primo tempo, perché gli riuscivamo a giocare tranquillamente e gli prendevamo tanta profondità. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni pulite per far gol nel primo tempo. Bene anche fino al primo gol, poi purtroppo la squadra ha dimostrato di essere molto fragile mentalmente. Questa è stata una cosa che ci è dispiaciuta tanto, perché comunque abbiamo preso altri due gol su calci piazzati, abbiamo abbassato le attenzioni su delle palle buttate da parte dell’Empoli, che chiaramente a livello di individualità è una squadra sicuramente di alto livello”.

... » Leggi tutto