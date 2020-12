Ex Cinema Colombo di Alassio, in dirittura d’arrivo la trasformazione in market e sale polivalenti?

Alassio. Un supermercato, due sale polivalenti, una all’aperto e una al coperto che potrebbe essere destinata ad uso sala conferenze e cinema/teatro da 250 posti: questa la trasformazione dell’ex Cinema Colombo di Alassio. Salvo intoppi dell’ultima ora, potrebbe essere proprio questo l’asso nella manica, un “coup de theatre” da calare in prossimità delle feste natalizie o per l’anno nuovo.

Che ci fosse qualcosa di importante in vista per la città di Alassio si è infatti intravisto in mezzo al discorso pronunciato da Marco Melgrati nel giorno del suo ritorno alla guida della città, in un passaggio espresso con una certa enfasi ma senza troppi dettagli né anticipazioni, probabilmente per creare una certa suspense. Chi lo ha ascoltato quella notte ammette di aver “pensato che potesse essere questa operazione, l’unica cosa ‘grossa’ tra le mani da poter spendere politicamente pro domo sua, sebbene poi , in effetti, si tratti di un’operazione effettuata da privati e che sta impiegando anni per andare in porto”.

