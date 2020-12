Genoa-Juventus 1-3: il momentaneo pareggio di Sturaro non basta e i bianconeri passano con due rigori

Genova. Si era difeso bene sino a metà della ripresa, riuscendo anche a segnare il pareggio dopo il vantaggio segnato da Dybala, ma il Genoa si scioglie dopo un’ingenuità di Rovella che regala un calcio di rigore trasformato da Ronaldo. I bianconeri dilagano segnando il terzo gol sempre con Ronaldo, ancora su calcio di rigore, all’89’. Finisce 1-3 la sfida tra Genoa e Juventus, una partita dominata dai bianconeri sul piano del possesso palla e con il Genoa troppo poco efficace nel costruire azioni pericolose anche in ripartenza.

Primo tempo. 4-4-2 per Maran, alle prese con numerose assenze. Il mister rossoblù sceglie Pjaca a far coppia con Scamacca. In mezzo al campo si rivede Rovella.

