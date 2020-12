Mallare, la Regina delle Stelle si è fermata a Montefreddo

Mallare. Ormai lo sappiamo, il Santo Natale 2020 si preannuncia davvero inconsueto. Il Bambin Gesù non nascerà a mezzanotte, ma qualche ora prima, e Maria e Giuseppe saranno soli a vegliarlo con il bue e l’asinello mentre l’Arcangelo Gabriele, con le sue grandi ali bianche e i lunghi capelli ondeggianti, da sopra la grotta potrà annunciare con tanto di mascherina ai pastori, opportunamente distanziati, il lieto evento solo fino alle 22.

Anche per Babbo Natale non sarà semplice consegnare i doni a tutti i piccini: due ore prima della mezzanotte, infatti, dovrà aver parcheggiato la slitta nella sua casetta lassù in Lapponia e aver chiuso le renne volanti nel loro recinto dopo averle ben rifocillate.

