Maran: “Un momento difficile, ma continuando con spirito compatto vinceremo la battaglia”

Genova. “Oggi, al di là del risultato, mi dispiace per i giocatori. Li ho visti provare a dare tutto in campo, fare il possibile per ottenere un risultato positivo contro una squadra fatta di campioni”. Rolando Maran commenta la sconfitta del suo Genoa evidenziando la grande compattezza e la partecipazione dei suoi ragazzi. “Sono rammaricato per loro, anche io nel finale potevo aiutarli di più” afferma.

Proprio quella compattezza emersa nel primo tempo è vista come aspetto positivo dall’allenatore del Genoa. “Dall’altro lato la squadra è mancata in quattro o cinque situazioni in cui si poteva costruire in un certo modo la partita”. Maran evidenzia la mancanza di precisione e di coraggio nel fare le cose. “Tutto è più difficile per il momento che viviamo, dobbiamo saper superare questa fase”.

