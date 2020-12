Puliamo il mondo, i volontari raccolgono plastica e rifiuti sulle spiagge di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Stamattina si è svolta a Pietra Ligure l’iniziativa “Puliamo il mondo”, manifestazione organizzata dal Comune e promossa a livello nazionale da Legambiente in collaborazione con la rappresentanza della Commissione Europea in Italia, il patrocinio del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e coadiuvata dai ministeri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, Upi, FederParchi e dal programma per l’ambiente dell’Onu.

Data l’emergenza sanitaria in atto e al fine di evitare assembramenti, la manifestazione è stata organizzata senza il coinvolgimento della cittadinanza e nel rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento sociale ed è stata limitata alle associazioni di volontariato presenti sul territorio pietrese che sono state invitate a partecipare con un massimo di due rappresentanti ciascuna.

... » Leggi tutto