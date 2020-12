Sul prato degli Erzelli l’allenamento popolare anti-Covid: “Non rinunciamo a praticare sport”

Genova. Si è concluso stamattina il secondo incontro tra le realtà di sport popolare cittadine allo sconosciuto, anche se nuovo, prato degli Erzelli. Presenti La Resistente Calcio, per la boxe la palestra popolare Zapata, la palestra del Circolo 30 Giugno, la Palestra Popolare Baliano con La Massa Rugby e yoga.

Un allenamento misto “in totale sicurezza, nel rispetto di se stessi e del prossimo – scrivono gli organizzatori – che ha permesso ad ognuno di praticare varie discipline sportive” per affermare, pur comprendendo “la criticità di questo momento storico”, che è possibile “praticare attività fisica in maniera responsabile e sicura”.

