Tragedia sul monte Tobbio, escursionista 43enne muore stroncato da un malore

Genova. Un uomo di 43 anni è morto questa mattina mentre percorreva il sentiero del monte Tobbio, nel parco delle Capanne di Marcarolo, a pochi chilometri dal confine con la Liguria.

Si chiamava Davide Puppo e abitava a Carpeneto, in provincia di Alessandria. A dare l’allarme è stato il cognato che stava facendo un’escursione insieme a lui. Per cercare di soccorrerlo, in una situazione non facile anche per via della neve, è arrivato in supporto anche l‘elicottero dei vigili del fuoco di Genova oltre a quello del 118 di Alessandria.

