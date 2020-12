A tu per tu con i calciatori Cristian Di Leo e Matteo Candolini

A tu per tu con Cristian Di Leo e Matteo Candolini, entrambi calciatori di ruolo difensore.

Di Leo, in passato, ha giocato con Ivrea, Novese, Rivarolese, Rivoli, Lottogiaveno, Casale, Savona, Derthona, Lavagnese, Vado, OltrepoVoghera, Albissola ed ora milita nel Bragno, nel campionato ligure di Promozione.

Candolini ha militato nella giovanili di Como e Varese, poi ha indossato le maglie di Biellese, Savona, Gavorrano, Fenegrò, Dulwich Hamlet, Real Avilés, Stresa, Albissola, Sestese, Ardor Lazzate e la sua ultima esperienza è stata nell’Olimpia Ponte Tresa, in Promozione lombarda.

... » Leggi tutto