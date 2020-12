Addobbi natalizi non pagati ad Alassio, l’ex sindaco Canepa difende Cinzia Leone: “Vittima di falsità”

Alassio. “Cinzia Leone all’epoca non era in giunta, e pertanto il suo nome non compare nella delibera“. Sono le parole con cui il legale dell’ex assessore, l’allora sindaco Enzo Canepa e la diretta interessata provano a mettere fine alla polemica nata nei giorni scorsi ad Alassio in merito a degli addobbi natalizi acquistati dal comune di Alassio al tempo dell’amministrazione Canepa il cui costo la ditta non è ancora riuscita ad incassare.

Una polemica che si trascina da tempo. Alcuni giorni fa l’attuale sindaco Marco Melgrati in un post sulla sua pagina Facebook commentava la notizia andando all’attacco, definendo la vicenda come “un errore della passata amministrazione Canepa”. Si ventilava infatti la possibilità che l’ex assessore Lucia Leone corresse il rischio di sborsare di tasca propria la somma spesa dal comune in addobbi natalizi, circa 10.000 euro, soldi che la ditta che ha fornito gli addobbi non riuscirebbe ad incassare dal Comune di Alassio. Una vicenda che come prevedibile ha poi preso la strada delle vie legali.

... » Leggi tutto