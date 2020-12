Albenga, deiezioni canine in via dei Mille. Ira dei commercianti: “Degrado vanifica nostro impegno”

Albenga. Siamo in pieno clima natalizio e i commercianti di tutte le città tentano di recuperare il mancato incasso e sistemare i conti in rosso dopo la crisi del “cassetto” dovuta al lockdown di primavera. L’obbligo di restare chiusi o di limitare la loro attività, infatti, ha aggravato una situazione già difficile e resa ancora più difficoltosa dalle norme introdotte dai recenti Dpcm. A tutto ciò, inoltre, per molti si è aggiunta anche la paura di non reggere l’urto della crisi.

Ma i commercianti albenganesi si sono rimboccati le maniche per rendere attraente e accogliente a cittadini e clienti la via dello shopping addobbando i negozi. Ogni esercizio commerciale di viale dei Mille ha provveduto e contribuito a realizzare le vetrine scintillanti che illuminano la via.

... » Leggi tutto