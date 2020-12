Albenga, nasce il premio “Cono di latta”

Albenga. Un cono di latta per il Natale albenganese. L’idea è dei fratelli Pino e Silvio Bio, titolari del Caffè-Gelateria Opera in piazza San Francesco, che hanno deciso di creare un premio a forma di cono gelato ma realizzato, appunto, di latta.

“Volevamo trovare il modo per dire grazie a chi si impegna per valorizzare Albenga e in particolare il suo straordinario centro storico – spiegano – Abbiamo pensato così a qualcosa che potesse essere simpatico e durare nel tempo. Suggeritoci dalla nostra attività, è nato così il Premio Cono di latta e speriamo che possa diventare un appuntamento annuale gradito a tutti”.

