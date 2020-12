Carcere ad Albenga? Il sindaco Tomatis: “Altre opere e priorità in programma”

Albenga. Dopo le esternazioni del consigliere comunale di minoranza ad Albenga Eraldo Ciangherotti, non si è fatta attendere la presa di posizione del sindaco Riccardo Tomatis sulla costruzione del nuovo carcere.

In merito alla questione carcere ad Albenga il primo cittadino ingauno afferma: “Premesso che avere un carcere in provincia di Savona non solo è una necessità, ma rappresenta sempre più un’urgenza, voglio sottolineare che venerdì 11 dicembre si è tenuto un incontro in videoconferenza al quale hanno partecipato il vicepresidente della II Commissione Giustizia l’On. Franco Vazio, gli altri onorevoli del territorio, il sindaco di Savona, di Carcare e Cairo, il sottoscritto e l’assessore alla sicurezza di Albenga Mauro Vannucci durante il quale è emersa la necessità di accelerare sui tempi”.

... » Leggi tutto