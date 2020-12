Coronavirus, il vaccino si farà nei gazebo ma per prenotare spunta l’ipotesi farmacie

Genova. Il vaccino anti-Covid si farà nei gazebo a forma di fiore progettati dall’architetto Stefano Boeri, come chiarito ieri nella conferenza stampa con il commissario Domenico Arcuri, ma la prenotazione potrebbe avvenire in farmacia. È quanto ha spiegato Giuseppe Castello, il presidente genovese di Federfarma a margine della presentazione del calendario 2020 che i clienti potranno trovare in omaggio.

“Ci siamo già proposti in Regione al governatore Toti, non come punto di vaccinazione ma come punto di prenotazione per evitare assembramenti nei pochi punti che saranno previsti per la somministrazione – ha spiegato Castello -. Sarà opportuno prenotare in maniera ben precisa in modo che sia tutto ben tracciato. Noi ci siamo già detti disponibili e stiamo valutando con Liguria Digitale un programma di prenotazione veloce per poter dare questo servizio. “.

