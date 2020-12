Dalla Fondazione De Mari 40 mila euro per il restauro del monumento ai caduti di Albissola

Albissola Marina. Il consiglio di amministrazione della Fondazione A. De Mari di Savona ha recentemente deliberato un contributo di ben 40 mila euro da assegnare al Comune di Albissola Marina per un ambizioso progetto di restauro del “Monumento ai caduti di tutte le guerre” posto sul Lungomare degli Artisti.

Si tratta di un pezzo importante della storia recente di Albissola. Prima che il Lungomare degli Artisti venisse realizzato e inaugurato nel 1963, infatti, la storica piazzetta dei pescatori venne designata a sede del monumento ai caduti di tutte le guerre. Nel 1954 il Comune di Albissola Marina bandì un concorso nazionale per il monumento, che doveva essere realizzato in ceramica e pensato per essere collocato sul lungomare, a pochi metri dalla spiaggia. Leoncillo si aggiudicò il concorso nel 1955 e realizzò le sculture in ceramica che lo compongono tra il 1956 e il 1957.

